Asociatia Culturala Do Art Oradea - Concursul "Lumina Artei"

Asociatia Culturala Do Art Oradea sustine arta si frumosul prin lectii de pian a copiilor (minim 5 ani), tinerilor si tuturor celor care doresc sa se exprime prin muzica.Do Art Oradea are sediul pe strada Evreilor Deportati nr. 47, iar presedinta asociatiei este Varady Henrietta, cadru didactic asociat la Universitatea din Oradea - Departamentul Muzica, de asemenea, artist instrumentist la Teatrul Regina Maria din Oradea. In prezent, este student doctorand in an terminal la Universitatea de ... citeste toata stirea