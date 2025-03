Atelier creativ de Paste: Oua decorate cu tehnica servetelului

Un atelier inedit, dedicat decorarii oualor de Paste prin tehnica servetelului, se va tine in luna aprilie la Muzeul Memorial "Iosif Vulcan" din Oradea.Conform organizatorilor, participantii vor afla detalii despre obiceiurile pascale si vor invata pas cu pas tehnica decorarii cu servetel. La final, acestia vor putea vizita si muzeul memorial.Activitatea se adreseaza copiilor de peste sase ani si adultilor deopotriva. Atelierele se desfasoara in perioada 7-11 aprilie si 14-16 aprilie, in ... citește toată știrea