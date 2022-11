Atelier de confectionare a spatoiului romanesc - Sezatoarea de la muzeu

Muzeul Esarii Crisurilor va desfasura in perioada 10 noiembrie - 24 iunie 2023 un atelier cu frecventa lunara care isi propune sa revitalizeze camasa veche romaneasca ce se purta pe meleagurile crisene."Pentru primul an, aducem in atentia dumneavoastra spatoiul romanesc raspandit indeosebi in satele din sub-zona etnografica Rosia-Pietroasa. Caracteristic pentru satele de la poalele Muntilor Bihorului si versantul sudic al Muntilor Padurea Craiului a fost pastrarea celui mai conservator port ... citeste toata stirea