Atelier de pictat oua din ceramica, la Muzeul Aurel Lazar din Oradea

Copiii sunt invitati in perioada 23-26 aprilie la atelierul de educatie muzeala "Pictura pe oua din ceramica", dedicat prescolarilor si scolarilor, ce va avea loc Muzeul Memorial "Aurel Lazar".Doritorii vor avea ocazia sa participe la activitati practice de pictat oua din ceramica, sub indrumarea mesterului popular Petre Merinu din comuna Rosia.In plus, Petru Ardelean, muzeograf in cadrul Sectiei de Istorie a Muzeului Tarii Crisurilor Oradea, va sustine o prezentare despre semnificatia ... citește toată știrea