Ateliere de incondeiat oua, la Muzeul Tarii Crisurilor

Vrei sa descoperi traditiile romanesti aferente sarbatorii Pasteului? Muzeul Tarii Crisurilor organizeaza in perioadele 13-15 aprilie si 19-20 aprilie ateliere de incondeiat oua, in cadrul carora cursantii vor invata modele si tehnici traditionale de incondeiat oua, sub indrumarea mesterilor populari din Bihor, mai precis Dorina Hanza si Andreea Fat.Conform unei informari transmise de complexul muzeal, activitatile se vor desfasura la sediul MTC din strada Armatei Romane nr. 1 A in zilele ... citeste toata stirea