Atmosfera de sarbatoare in Sala Enescu-Bartok - Trei concerte de Anul Nou

Concertele de Anul Nou reprezinta, intotdeauna, o mare bucurie pentru publicul meloman.Traditia concertului care deschide noul an s-a nascut la Viena, acolo unde Filarmonica vieneza ofera publicului un program spumos la data de 1 ianuarie. Primul concert din aceasta serie a avut loc la 31 decembrie 1939, urmand ca, in anii urmatori, sa se desfasoare la 1 ianuarie. Astazi, concertul de anul nou de la Viena este urmarit de un numar impresionant de spectatori, in fata ecranului, fiind difuzat in ... citește toată știrea