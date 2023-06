Dupa 11 zile intense de teatru, Festivalul International de Teatru Oradea a ajuns la final. Editia a VIII-a a reunit o selectie bogata si foarte buna de spectacole, concerte, evenimente culturale conexe si intalniri artistice spectaculoase.Anul acesta, festivalul a cuprins trei mari sectiuni: Spectacole Invitate - Off Concurs, sectiune dedicata special oradenilor, care are scopul de a aduce in fata spectatorilor productii ample, ce se afla in top la ora actuala in teatru; Sectiunea Outdoor, ... citeste toata stirea