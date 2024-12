Aura Sova a castigat Vocea Romaniei. Bihoreanca Narcisa Badea a fost pe locul al patrulea: "Cred ca suntem cu totii invingatori" (VIDEO)

Cantareata Aura Sova, "eleva" lui Tudor Chirila, a castigat sezonul al 12-lea al emisiunii concurs Vocea Romaniei, in timp ce bihoreanca Narcisa Badea s-a clasat pe locul al patrulea.Show-ul final a fost difuzat vineri seara live de Pro TV, invitata speciala fiind cunoscuta Lara Fabian.Plina de energie, Narcisa Badea a cantat intai piesa "Focul" a regretatei Laura Stoica, in timp ce in jurul scenei erau lansate "jocuri" de flacari. Momentul ei dinamic a fost apreciat de antrenori."Cred ca ... citește toată știrea