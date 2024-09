Aventura stiintifica: Noaptea Cercetatorilor Europeni, o noua editie la Oradea

O noua editie a Noptii Cercetatorilor Europeni va avea loc in Sala de Jocuri Sportive a Universitatii din Oradea, in data de 27 septembrie. Evenimentul este dedicat cercetatorilor si pasionatilor de stiinta, dar si curiosilor care vor putea asista la experimente, demonstratii, activitati educative si prezentari sau sa ia parte la ateliere de lucru si concursuri cu premii.La Noaptea Cercetatorilor Europeni, organizata de Universitatea din Oradea, si-au anuntat prezenta in acest an oameni de ... citește toată știrea