Beyond Events revine in forta: DJ Aniram din Milano, pentru prima data in Romania, la Oradea!

Dupa un prim show incendiar, care i-a avut pe scena pe Puya si Bad and Boujee The Party, Beyond Events pregateste o noua petrecere exploziva!Pe 4 aprilie, la Dacardi Events, publicul va avea ocazia sa danseze pe ritmurile uneia dintre cele mai in voga DJ din momentul de fata: DJ Aniram vine direct din Milano, in premiera in Romania!Cunoscuta pentru stilul ei inovator si mixurile electrizante, DJ Aniram domina scenele marilor cluburi europene si promite un show memorabil. Evenimentul se ... citește toată știrea