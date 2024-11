Biblia care a fost dusa pe luna poate fi vazuta in Oradea. Vezi unde si pana cand!

Cetatea Oradea este gazda "Muzeului Bibliei", o expozitie inedita in care curiosii pot vedea peste 1.000 de carti in diferite limbi si din mai multe perioade istorice, dar si exemplare rare si unicat.Dintre exemplarele unicat, poate fi descoperita Biblia dusa pe Luna in 1971 de astronautul Edgar Mitchell, cu dimensiuni de 2,5 cm x 3,5 cm, fiind si cea mai mica din lume, vizibila doar la microscop.De asemenea, unicate care mai pot fi vazute sunt: Nano Biblia, cea mai mica Biblie din lume sub ... citește toată știrea