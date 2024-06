Campionatul European de fotbal va putea fi vazut pe un ecran gigant in statiunea Baile Felix

Iubitorii fotbalului impreuna cu cei dragi sunt asteptati sa vizioneze Campionatul European editia 2024 in piateta din centrul statiunii Baile Felix, in zona teraselor ART si Rustic. Pe ecranul led de inalta calitate se vor vedea majoritatea meciurilor programate la acest turneu, iar turistii si nu numai sunt asteptati sa vizioneze meciurile intr-o atmosfera relaxanta.Iubitorii fotbalului impreuna cu cei dragi sunt asteptati sa vizioneze Campionatul European editia 2024 in piateta din centrul ... citește toată știrea