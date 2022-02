"Capra cu trei iezi" vine in weekend, la ERA Park Oradea

ERA Park Oradea continua si in acest an traditia spectacolelor de teatru pentru copii. Sambata, 12 februarie, de la ora 11, cei mici sunt invitati la piesa "Capra cu trei iezi", pusa in scena de actorii Trupei Arcadia, in regia lui Daniel Vulcu.Nu exista parinte sau copil care sa nu cunoasca povestea "Capra cu trei iezi" a lui Ion Creanga. Cantam cantecelul caprei, spunem patania iezilor celor neascultatori ca povata si a celui ascultator ca exemplu, ne revoltam pe lupul cel poftalnic si ... citeste toata stirea