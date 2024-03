Caravana Shakespeare - Ajunge duminica la Oradea

Piata Unirii din Oradea va gazdui duminica, 31 martie, la ora 18.00, Caravana Shakespeare, un eveniment in care va fi prezentata, in premiera, piesa "Operele complete ale lui Shakespeare" in 45 de minute.Spectacolul in aer liber este conceput dupa 6 texte ale lui Wiliam Shakespeare. Intrarea este libera, iar participantii au ocazia sa se inscrie intr-un concurs care le poate aduce unul dintre cele doua weekend-uri in doi, la Festivalul International Shakespeare - Editia a XIV-a, care va avea ... citește toată știrea