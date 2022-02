Ce evenimente si festivaluri ar urma sa gazduiasca Oradea in 2022? Pe lista, campionatul mondial de lupte medievale

Dupa un an destul de sarac in evenimente, APTOR, asociatia din subordinea Primariei Oradea care se ocupa de promovarea orasului, precum si de organizarea de festivaluri si targuri, pregateste un calendar mai bogat pentru 2022. Dupa doi ani de pauza, acesta include atat Oradea FestiFall, adica fosta Toamna Oradeana, precum si Festivalul Medieval, editia din acest an gazduind si Campionatul Mondial de Lupte Medievale!PlanuriCalendarul Evenimentelor pe 2022 este pregatit de Asociatia pentru ... citeste toata stirea