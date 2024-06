Cea de-a 12-a editie a Zilelor Sfantului Ladislau va avea loc in perioada 24-30 iunie

Zilele Sfantului Ladislau de la Oradea se vor desfasura in acest an in perioada 24-30 iunie, avand mottoul "Festival fara granite"."Am ales acest motto intrucat de la an la an avem tot mai multi participanti de peste granita, in special din regiunile apropiate ale tarii vecine, dar sosesc la festivalul nostru si foarte multi dintre cei plecati din Oradea pe meleaguri straine, care isi programeaza concediul anual astfel incat sa poata reveni in orasul lor de bastina in perioada in care se ... citește toată știrea