Cea de-a 20-a carte de Alexandru Sfarlea - "Fosnetul copacului cu o singura frunza"

Scriitorul oradean Alexandru Sfarlea va publica, in curand, ce-a de-a 20-a carte a sa, cuprinzand haiku-uri, intitulata "Fosnetul copacului cu o singura frunza", editata de cunoscuta Editura Charmides, din Bistrita.Cartea va avea 75 de pagini si va contine 200 de haiku-uri, autorul motivand aceasta alegere a sa prin faptul ca, in general, in vremurile trepidante de azi, oamenii nu mai au rabdare cu textele lungi si sofisticate. Pana acum, Alexandru Sfarlea a publicat 17 volume de sfarlezii, ... citește toată știrea