Celebra soprana Angela Gheorghiu va deschide festivalul - Sounds of Oradea

Cea de-a treia editie a festivalului international Sounds of Oradea va avea loc in perioada 14-16 iunie si va incanta publicul cu trei spectacole de exceptie, in spatii culturale consacrate din oras, Piata Unirii si Filarmonica de Stat.Miercuri, 12 iunie, la Teatrul Regina Maria, a avut loc o conferinta de presa cu privire la cea de-a treia editie SO Festival. La conferinta au participat soprana Angela Gheorghiu, David Gimenez Carreras (director artistic Sounds of Oradea Festival), tenorul ... citește toată știrea