Celelalte Cuvinte, concert aniversar la Bers Nova

Formatia oradeana Celelalte Cuvinte va sustine un concert aniversar in curtea fabricii de bere Bers Nova (Parcul Industrial Bors), pe 7 mai, incepand de la ora 20, in cadrul proiectului "Live @Bers Nova".Rockerii si fanii lor vor celebra 40 (si ceva) de ani de la primul concert, sustinut pe scena Casei Studentilor din Timisoara."Celelalte Cuvinte canta despre dor, emotii si dureri adevarate, in interpretari unice si cu timbrul inconfundabil al vocii lui Calin Pop, starnind amintiri de ... citeste toata stirea