Cenaclul literar al Baroului Bihor - Dubla lansare de carte

Miercuri, 18 mai a.c., in sala frumos amenajata a Baroului Bihor a avut loc lansarea unei carti de poezie intitulata "Melange", de Alin Armando Artion si a unei carti de proza, ultimul volum din trilogia "Apocalipsa dupa Augustin", a regretatului autor Catalin Susu, adormit intru Domnul in 2 martie 2022.In chip minunat si neprevazut titlul cartii de poezie post-modernista "Melange", care inseamna in limba franceza, "amestec", a sugerat co-existenta tineretii si maturitatii creatoare in cadrul ... citeste toata stirea