Saptamana trecuta a avut loc, in Oradea, vernisarea, in doua zile, a trei expozitii personale de arta fotografica organizate de Asociatia Internationala "Euro Foto Art" (AIEFA), in parteneriat cu Sumit Agro Romania, Asociatia pentru Promovarea Turismului din Oradea si Imprejurimi (APTOR) si Clubul Fotografic "Nufarul" Oradea.Joi, 10 august, in prezenta autoarei, in Galeria Mezey Lajos (primul fotograf din Oradea) a avut loc vernisajul expozitiei artistei fotograf Laura Haiduc Harris din ... citeste toata stirea