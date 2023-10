10.000 de lei este suma pe care o pun la bataie membrii Clubului Kiwanis Art Oradea (KAO), pentru sustinerea a 10 copii talentati.Suma a fost stransa in cadrul concertului de binefacere "Kiwanis Art sustine excelenta in arta", organizat de KAO in luna septembrie, in parteneriat cu Filarmonica de Stat Oradea si CARPO. Evenimentul a avut ca invitati soliste prestigioase ale scenelor lirice nationale si internationale - Brigitta Kele si Gabriella Varvari -, dar a si promovat tineri aspiranti la ... citeste toata stirea