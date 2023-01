Colocviile Muzeului Tarii Crisurilor - Aproape de creator

La Muzeul Tarii Crisurilor are loc azi, 19 ianuarie, de la ora 17.00, conferinta "Aproape de creator. Biblioteci si arhive ale germanilor ardeleni in Evul Mediu", ce prezinta fondul de carte adapostit de biserica parohiei luterane Sf. Margareta din Medias.Protagonist al acestui eveniment va fi conf. univ. dr. Adinel C. Dinca de la Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie si Filosofie, Departamentul de Istorie Medievala, Premoderna si Istoria Artei, alaturi de prof. ... citeste toata stirea