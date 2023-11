Joi, 16 noiembrie, de la ora 17.00, la sectia Muzeul Orasului Oradea (Cetatea Oradea), este programata o dubla lansare de carte, avand ca tematica experienta carcerala din perioada comunista.Muzeul Esarii Crisurilor Oradea - Complex Muzeal, in parteneriat cu Consiliul Judetean Bihor, Primaria municipiului Oradea, Centrul de Studii in Istorie Contemporana, Asociatia Cei 40 de Mucenici si Clubul Monarhistilor Bihor, organizeaza, in 16 noiembrie, de la ora 17.00, o dubla lansare de carte, avand ... citeste toata stirea