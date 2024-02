Concertul de joi al Filarmonicii oradene are in prim-plan doi compozitori inovatori ale caror lucrari vor fi redate de orchestra locala, condusa de Janko Zsolt.Prin acest eveniment, care ii va aduce pe cei doi compozitori "in armonie", "Filarmonica de Stat Oradea provoaca publicul meloman sa descopere similitudinile dintre ei, dar si diferentele care se manifesta prin stil si alte elemente, multe pornind de la epocile diferite in care au trait si compus. Programul poate fi revolutionar, ... citeste toata stirea