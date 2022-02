Concert Ceaikovski, condus de maestrul Ertungealp Alpaslan, la Filarmonica Oradea

Melomanii sunt asteptati joi, de la ora 19, la concertul "Armonia" care il are ca invitat la pupitrul dirijoral pe maestrul turc Ertungealp Alpaslan. Programul cuprinde lucrari de P.I. Ceaikovski, avand ca teme iubirea si destinul, in interpretarea Orchestrei simfonice a Filarmonicii Oradea.Romeo si JulietaPrima piesa din programul serii este uvertura-fantezie Romeo si Julieta, scrisa in 1869 de tanarul P.I.Ceaikovski la doar 28 de ani, care tocmai absolvise recent-infiintatul Conservator ... citeste toata stirea