Concert de Anul Nou: Best of Strauss cu pianistul de Guinness Thurzo Zoltan

De Anul Nou, pianistul intrat de 4 ori in Cartea Recordurilor Thurzo Zoltan sustine un concert cu cele mai cunoscute lucrari ale compozitorilor Strauss, pentru a intra in 2025 in ritm de vals si polci.Evenimentul are loc in 12 ianuarie, de la ora 18, in Sala Festiva a Universitatii Partium din Oradea.Programul complet cuprinde lucrarile transcrise pentru pian de catre pianist: Strauss jr. - Annen Polka, Wiener Blut - Walzer, Tritsch-Tratsch Polka (schnell), Tic-Tac Polka (schnell), ... citește toată știrea