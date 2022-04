Concert Grieg si DvoL(Trade Mark)ak la Filarmonica Oradea

Melomanii sunt invitati joi, de la ora 19, la Filarmonica de Stat Oradea, unde pot audia lucrari de Edvard Grieg si Antonin DvoL(Trade Mark)ak - Simfonia a VI-a in Re major, op. 60. Concertul il are in prim-plan pe pianistul austriac Gottlieb Wallisch, iar Romeo Rimbu, dirijorul permanent al institutiei, va conduce orchestra.Concertul pentru pian si orchestra in la minor, op.16 este unicul concert finalizat de Edvard Grieg. Scris in anul 1868, pe cand Grieg avea doar 24 de ani, concertul a ... citeste toata stirea