Concert in memoria lui Raduly Bela, fost baterist si vocalist al grupului Metropol

Sambata, 21 decembrie 2024, cu incepere de la ora 19:00, in Sala Enescu-Bartok a Filarmonicii de Stat din Oradea, va avea loc un concert comemorativ In Memoriam Raduly Bela, fost baterist si vocalist al formatiei oradene Metropol Group, care in urma cu 30 de ani s-a mutat in orchestra cerurilor."Cu aceasta ocazie, prietenii, indrumati de Seidler Andrei, au organizat acest concert, ca un omagiu adus amintirii, mult indragitului nostru prieten "Beluci", a carui amintire o vom pastra vesnic", ... citește toată știrea