Concert In Memoriam - 100 de ani de la moartea lui G. Faure

Astazi, 31 octombrie, de la ora 19.00, la Bazilica Romano - Catolica din Oradea, va avea loc un concert vocal-simfonic, "In Memoriam - 100 de ani de la moartea lui G. Faure".Muzica, una dintre cele mai mari forte din univers, creeaza legaturi profunde intre lumi, oameni si suflete, reusind sa ne aduca mai aproape de cei plecati dintre noi. Astazi, 31 octombrie, de la ora 19.00, in atmosfera sacrala a Bazilicii Romano-Catolice din Oradea, Filarmonica de Stat Oradea va invita la un concert "In ... citește toată știrea