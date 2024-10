Concert "In Memoriam", in premiera in acompaniamentul orgii Bazilicii Romano-Catolice din Oradea

In preajma Zilei Mortilor, Filarmonica de Stat sustine joi un concert "In Memoriam", atat ca tribut adus celor trecuti in nefiinta, cat si ca omagiu adus compozitorului G. Faure, la 100 de ani de la moartea sa.Recviemul acestuia va fi interpretat in premiera in acompaniamentul orgii de la Bazilica Romano-Catolica din Palatul Baroc, instrument construit in 1782 la ordinul Imparatesei Maria Tereza si care a trecut printr-un meticulos proces de restaurare."Requiem-ul reprezinta liturghia din ... citește toată știrea