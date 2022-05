Concert Irina Rimes, duminica, la ERA Park Oradea!

Vremea buna incinge atmosfera la ERA Park Oradea. Una dintre cele mai in voga artiste ale momentului, Irina Rimes, va concerta duminica, 8 mai, in centrul comercial din Calea Aradului nr. 62.Va fi un super show in care interpreta hit-urilor "Ce s-a intamplat cu noi", "N-avem timp", "Bolnavi amandoi", "Pentru totdeauna" ori - cel mai recent - "Ba ba da (Inima mea bate)" ii va "antrena" pe cei prezenti cu o parte dintre cele mai ascultate melodii din Romania.Evenimentul se va desfasura ... citeste toata stirea