Concert Iris langa Oradea! Cristi Minculescu, Valer si Boro, pe scena Bers Nova

Legendarii Cristi Minculescu, Valter si Boro vor sustine, pe 15 iulie, un concert electrizant langa Oradea, in cadrul turneului national "IRIS - Nu ma uita!".Formatia Iris va urca pentru prima oara pe scena "Live @ Bers Nova", mai precis pe scena din curtea berariei artizanale Bers Nova din Parcul Industrial Bors."Asadar, vineri, pe 15 iulie, ne imbarcam cu toti in "Trenul fara nas", o luam frumos pe "Strada ta" si mergem cu totii la Bers Nova sa aflam "Cine ma striga in noapte"! Ok baby?", ... citeste toata stirea