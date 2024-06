Concert "Om la luna", vineri, la Noo'vo Resto Lounge (VIDEO)

Trupa "Om la luna" concerteaza vineri, 7 iunie, la Noo'vo Resto Lounge, prezentand totodata si primul cantec de pe viitorul album. Despre acesta, fondatorul formatiei, Doru Puscasu, spune ca este "un album despre evolutia unor oameni care isi traiesc, in sfarsit, visul lor dintotdeauna"."Om la luna este un strigat. De mare iubire, de frica, singuratate, bucurie, tristete si regasire", se prezinta trupa pe site-ul propriu."In octombrie 2023 am stat doua saptamani impreuna la Corbu si am ... citește toată știrea