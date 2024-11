Concert pentru restaurarea orgii din Sinagoga Sion - "The sound of heritage"

Fiecare colt din Oradea are istoria si semnificatiile lui, iar Rotary Club Oradea Art Nouveau doreste sa aduca in atentia comunitatii locuri secrete si pline de farmec, care dau unicitate orasului.Sinagoga Neologa Sion din Oradea este cuprinsa in ansamblul Centrul Istoric al Municipiului Oradea, fiind inscrisa in Lista Monumentelor Istorice. Templul a fost construit de catre evreii reformisti din Oradea in anul 1878, ca urmare a separarii acestora de comunitatea evreiasca ortodoxa. Acest ... citește toată știrea