Concert Schubert & Franck, la Filarmonica Oradea

Melomanii sunt asteptati joi, de la ora 19, la Filarmonica Oradea, la un concert cu lucrari ce evidentiaza trasaturile curentului romantic in muzica. Solistul este Razvan Popovici, la viola, iar conducerea orchestrala este asigurata de dirijorul Janko Zsolt.Programul serii cuprinde Sonata pentru Arpeggione in la minor, D. 821, de Franz Schubert, si Simfonia in re minor de Cesar Franck.Sonata pentru Arpeggione este singura lucrare dedicata acestui instrument, care se canta si astazi. ... citeste toata stirea