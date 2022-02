Concert simfonic pe scena Filarmonicii - Medalion Beethoven

Filarmonica Oradea invita melomanii la un nou concert simfonic, compus din lucrarile titanului de la Bonn, Medalionul Beethoven va avea loc joi, 10 februarie, la ora 19.00, in Sala "Enescu - BartokE.In program se vor audia: Concert pentru vioara si orchestra in Re major, op. 61; Simfonia a VIII-a in Fa major, op.93. Ambele lucrari fac parte din perioada de mijloc din creatia compozitorului, care este caracterizata prin eroism si lupta, de altfel, amprente tipice ale lui Beethoven. Ludwig van ... citeste toata stirea