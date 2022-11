Concert vocal simfonic, joi, 24 noiembrie - "Verdi Unlimited"

Filarmonica de Stat Oradea invita publicul la concertul "Verdi Unlimited", in care vor fi prezentate pagini celebre din creatia marelui compozitor italian Giuseppe Verdi.La pupitrul dirijoral se va afla David Crescenzi, care si-a definitivat studiile la Conservatorul din Pesaro, clasele de orchestratie, pian, muzica corala si dirijat coral. In primii ani ai carierei sale, s-a consacrat ca pianist acompaniator si maestru suplinitor, mai tarziu activand in calitate de dirjor de orchestra si ... citeste toata stirea