Concerte de Craciun la Catedrala greco-catolica "Sf. Nicolae" si in Piata Unirii din Oradea

Cu ocazia Craciunului, mai multe concerte vor avea loc in Catedrala greco-catolica "Sf. Nicolae" si in Piata Unirii.Astfel, vineri, in data de 13 decembrie, pe scena din Piata Unirii, intre orele 17:30 si 19:30 va avea loc Concertul de colinde interconfesional, care denota o buna conlucrare de 15 ani intre confesiunile crestine din urbe. Evenimentul are loc in cadrul Targului de Craciun.Vor participa grupuri de colindatori de la Biserica Ortodoxa, Biserica Reformata, Biserica ... citește toată știrea