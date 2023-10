Teatrul de Stat din Oradea a fost marti seara, 3 octombrie, scena muzicii populare, cu artisti care i-au dedicat cantecele lor doamnei Florica Bradu, marea cantareata de muzica populara din Bihor, in fata a peste 500 de spectatori.Concertul aniversar "Florica Bradu - Lioara Bihorului" a fost dedicat artistei pentru intreaga sa contributie la pastrarea si promovarea culturii si a traditiilor populare. In cei 60 de ani de cariera, a reprezentat judetul Bihor cu cinste atat in tara, cat si in ... citeste toata stirea