Concertul anului 2025 in Romania - Andre Rieu revine la Cluj-Napoca

Celebrul violonist si dirijor Andre Rieu aduce in Romania noua sa productie concertistica grandioasa in cadrul turneului international al anului 2025.Artistul va concerta la Sala Polivalenta BTarena din Cluj-Napoca, pe 13 si 14 noiembrie 2025, promitandu-le admiratorilor de toate varstele o experienta muzicala memorabila.Biletele vor fi puse in vanzare incepand de joi, 21 noiembrie 2024, ora 12.00 si vor putea fi achizitionate exclusiv din reteaua Eventim.ro.Andre Rieu si-a exprimat ... citește toată știrea