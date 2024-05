Concertul Filarmonicii Oradea propune "Calatorii Muzicale: de la Abu Hassan la Marea Neagra"

Evenimentul de joi, de la ora 19, al Filarmonicii Oradea este intitulat "Calatorii Muzicale: de la Abu Hassan la Marea Neagra".Concertul reda muzica Orientului, in forma unor lucrari de origine europeana. Autenticitatea concertului consta si in faptul ca Orchestra Filarmonicii de Stat Oradea va fi condusa de Vladimir Lungu, dirijor al Operei de Stat din Izmir. De asemenea, solistul invitat va fi violonistul turc Tolga Kulak, angajat la randul sau la Opera de Stat din Izmir. In prezent, Tolga ... citește toată știrea