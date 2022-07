Concursul International al tinerilor muzicieni de la Paris - Ion Lianu Popa, premiul I

Artistul Ion Lianu Popa, de numai 16 ani, din Oradea, a obtinut premiul I la cea de-a VI-a editie a Concursului International al tinerilor muzicieni "Nouvelles Etoiles" de la Paris, Franta. La aceasta competitie au participat 236 de concurenti din 45 de tari.Anul scolar incheiat a fost cel mai de succes an de pana acum in cariera artistica a tanarului artist oradean Ion Lianu Popa. Dupa obtinerea locului I la Concursul National I.S. Bach de la Cluj-Napoca, a locului I pe tara la Olimpiada si ... citeste toata stirea