Conferinta si recital Mircea Vintila la Oradea: Fanii vor descoperi detalii din cariera artistului

Folkistul Mircea Vintila va sustine o conferinta despre parcursul sau artistic, urmata de un recital, vineri, 28 iunie, de la ora 20, in Parcul Muzeului Esarii Crisurilor din Oradea, in cadrul "Bibliovibes", un proiect al Bibliotecii Judetene Gheorghe Sincai.In cadrul evenimentului cu intrare libera, publicul va putea afla mai multe amanunte din cariera unuia dintre cei mai apreciati folkisti romani.Nascut pe 23 martie 1949 la Bucuresti, Mircea Vintila a inceput sa se remarce in lumea ... citește toată știrea