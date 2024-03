Conferintele Familia - Armand Gosu, din nou la Oradea

Istoricul si analistul Armand Gosu va sustine la Oradea conferinta "Doi ani de la inceputul invaziei rusesti in Ucraina. Cauzele, etapele si consecintele agresiunii Rusiei". Evenimentul va fi dublat si de o lansare de carte.Revista "Familia" si Biblioteca Judeteana "Gheorghe Sincai" Bihor, in colaborare cu Editura Polirom, Muzeul Esarii Crisurilor - Complex Muzeal si Libraria Humanitas Oradea, organizeaza vineri, 15 martie, ora 18.00, in amfiteatrul Muzeului Esarii Crisurilor, o intilnire ... citește toată știrea