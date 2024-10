"Conferintele Familia": Armand Gosu - Razboiul din Ucraina si viitorul european al Moldovei

La doar o saptamana dupa conferinta-dialog sustinuta in orasul nostru de scriitoarea Ioana Parvulescu, in cadrul proiectului cultural "Conferintele Familia", Revista de cultura Familia si Biblioteca Judeteana "Gheorghe Sincai" Bihor, in parteneriat cu Asociatia Forumul Bihorean, Muzeul Esarii Crisurilor - Complex Muzeal si Librariile Humanitas, propun oradenilor o noua intalnire de exceptie, de aceasta data cu unul dintre cei mai importanti istorici si analisti politici ai Estului european, ... citește toată știrea