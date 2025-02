"Corzi in dialog": recital cu trei instrumente, marti, la Filarmonica Oradea

Publicul este asteptat marti, de la ora 19, la Filarmonica Oradea, la un recital in care trei instrumente, vioara, viola si pian, "vor crea un dialog intre muzica germana, muzica rusa si cea argentiniana", spun comunicatorii Filarmonicii.Astfel, in program se regasesc lucrarile de Phillip Scharwenka: Duo for Violin & Viola op. 105 (1898) si Piano Trio. Op. 121 (1915), Michael Glinka: Drei russische Lieder si Astor Piazzolla: Inverno Porteno.Solistii serii vor fi Andrada Ciupeiu, la vioara, ... citește toată știrea