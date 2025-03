"Culori sonore": concert vocal-simfonic, joi, la Filarmonica Oradea

Concertul vocal-simfonic "Culori sonore" le aduce joi, de la ora 19, pe scena Filarmonicii de Stat Oradea pe soprana de coloratura Leila Schutz si pe pianista Bella Schutz."Muzica clasica este un curcubeu permanent, care se descompune in nuante infinite. Culorile pot reprezenta epoci, stiluri muzicale sau genuri, care la randul lor se impart in compozitori si lucrari din creatia fiecaruia. Compozitorii cei mai inzestrati au reusit in lucrarile lor sa creioneze adevarate capodopere, imagini ... citește toată știrea