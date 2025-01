"Cum am devenit roman" si "Dragostea, Securitatea si neurotoxina": dubla lansare de carte a oradeanului Ervin Szekely, la Casa Darvas - La Roche

Scriitorul oradean Ervin Szekely isi lanseaza miercuri, 29 ianuarie, de la ora 17, la Casa Darvas - La Roche, volumele "Cum am devenit roman" si "Dragostea, Securitatea si neurotoxina", aparute la editura Ratio et Revelatio.Despre cele doua carti vor vorbi, alaturi de autor, Judit Simon si Cristina Puscas, iar moderatoare va fi Raluca Lazarovici Veres, cofondatoarea editurii Ratio et Revelatio, prima oradeanca onorata cu Ordinul Steaua Italiei in grad de Cavaler.Evenimentul este dedicat ... citește toată știrea