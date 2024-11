"Dans sub clar de luna": un nou concert simfonic, joi, la Filarmonica Oradea

"Clair de lune", cunoscuta piesa a lui C. Debussy, poemul simfonic "Dans macabru" si "Concertul nr. 2 pentru pian si orchestra", cel mai cunoscut concert pentru claviatura scris tot de C. Saint-Saens, precum si "Alborada del gracioso" si simfonia coregrafica scrisa initial pentru balet "Daphnis et Chloe" nr. 2, de Maurice Ravel, sunt lucrarile programate de Filarmonica Oradea pentru melomani joi, de la ora 19."De multe ori, cele mai mari idei se nasc noaptea. Lumina lunii inspira si da ... citește toată știrea